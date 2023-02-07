Enkaz altında kalan yurttaş ayağı kesilerek kurtarılabildi
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve Malatya’da da yıkıma sebep olan depremde enkaz altında kalan bir kişi, ayağı kesilerek kurtarılabildi.
Malatya’da AFAD koordinasyonunda bölgede yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında bir yurttaşın kaldığı Dr. Mustafa Alıcı tarafından tespit edildi.
Yıkılan binanın kolonu altında ayağı kalan yurttaş için tüm imkanları seferber eden ekipler, kurtaramayacaklarına karar verince çareyi tıbbi müdahaleyle ayağını kesmekte buldu.
İlgili doktorların müdahalesiyle vatandaşın ayağı kesildikten sonra enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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