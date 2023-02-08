Enkazda canlı bulunmuştu, çıkarılana kadar hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:05

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 11:11

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Şu ana kadar 6 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülkede 7 günlük milli yas ilan edildi.

Depremler, neredeyse tüm ülkeyi enkaz altında bıraktı. Malatya'yı da vuran bir depremde umutlu bekleyiş bir insanlık dramına dönüştü.

CANLI BULUNMUŞTU…

Enkazda sağ olarak bulunan Aslıhan isimli kadın, arama kurtarma ekibinin kendisine ulaşmasını beklerken hayatını kaybetti.

TV100 Muhabiri Ebru Balıkçı, bölgeden yaptığı yayında "Genç kadının bedeni buradan çıkarıldı. Ne yazık ki güzel bir haberimiz yok, çalışmalar artık sonlandırıldı. Aslıhan ilk çıkarılmaya başlandığında canlıydı ancak biz ne yazık ki Aslıhan'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.