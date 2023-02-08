Enkazın altında kalan 5 yaşındaki çocuk herkesi ağlattı: 'Çok üşüyorum baba'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:06

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 14:49

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden oldu.

Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı.

"ELLERİM BEMBEYAZ OLDU"

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba” demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu. ''Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu baba'' diyen Yağmur’a yanıbaşındaki babası destek verdi.

Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgârı kesiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.