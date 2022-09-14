'Ensendeyim' yazmıştı: Hayvansever akademisyeni tehdit eden kişi yakalandı, sonra serbest kaldı
Kocaeli’de sokak hayvanlarını besleyen öğretim görevlisi Kadir Tekin’in kamyonetinin kaportasını kazıyarak yazılar yazıp, tehditlerde bulunan D.K. yakalandı. Şahıs, ardından serbest bırakıldı.
Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olan Kadir Tekin’in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi, 5 Eylül günü İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki evinin önünde park halinde bulunan kamyonetinin kaportasına, `Yemek dökme son uyarı´ yazarak tehditte bulundu.
Aynı kişi 12 Eylül günü ise kamyonetin kaportasına keskin bir cisimle 'NBR' yazısını yazarken, silecek lastiklerini de kesti. Sileceklere sıkıştırılan bir kağıda ise 'Motorunu seviyor musun? Ensendeyim' yazılı tehdit notu bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Tekin’in aracına zarar veren, tehdit notları bırakan kişinin aynı mahallede oturan D.K. olduğunu belirledi. ‘Mala zarar verme’ suçundan gözaltına alınan D.K. dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TANIDIK ÇIKTI
Kadir Tekin hayvanları beslemesi nedeniyle daha önce kendisine tehditte bulunan kişinin oğlu tarafından olayın gerçekleştirildiğini belirterek, “Yemek verme, buraya dökme diyen bir kişi vardı. 1 yıl önce besleme yaparken karşıma çıkmıştı. ‘Ne biçim eğitmensin babana yakışanı yap’ demişti. Bu kişinin oğluymuş” dedi.
Video Haberler
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'