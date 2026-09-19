Enver Altaylı da Kozinoğlu soruşturmasında ifadeye çağrıldı: Kızı tepki gösterdi

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı da ifadeye çağrıldı. Sincan Cezaevi’nde bulunan Altaylı’nın nakil aracıyla İstanbul’a sevk edilmek istenmesi, doktor raporu doğrultusunda şimdilik durduruldu.

Altaylı’nın kızı Dilara Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada babasının sağlık durumuna ve sevk işleminin gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“SAĞLIĞI BU SEVKE ELVERİŞLİ DEĞİL”

Yılmaz, haftalardır babasının Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunarak, Altaylı’nın 82 yaşında olduğunu ve ciddi sağlık sorunları bulunduğunu belirtti.

Dilara Yılmaz, sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Haftalardır, babam Enver Altaylı, mantıksal ve hukuki temeli bulunmayan güdümlü bir senaryonun merkezine yerleştirilerek Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilişkilendirilmeye çalışılıyor.

Enver Altaylı 82 yaşında. Dokuz yıldır haksızca cezaevinde tutuluyor ve ciddi sağlık sorunları var.

Dün, Cuma günü, ifade vermesi için Sincan’dan İstanbul’a, elleri kelepçeli şekilde, mahpusların “tabut” diye adlandırdığı nakil araçlarıyla götürülmek istenmiş.

Ne yaşı ne de sağlığı böyle bir yolculuğa elverişli.

Üstelik cezaevinde bulunan bir kişinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla bulunduğu yerden alınması hem mümkün hem de son derece yaygın. Babam zaten Sincan Cezaevinde. Bir yere gittiği yok.

Sağlığının bu sevke elvermediği de o kadar açık ki, doktor da sevke uygun olmadığına dair rapor vermiş. Bu nedenle şimdilik İstanbul’a götürülemedi.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünün araştırılması için 82 yaşındaki hasta bir insanın sağlığını tehlikeye atmak, ona fiilen eziyete dönüşebilecek bir sevk işlemi uygulamak mı gerekiyor?

Babam devletin gözetimi ve koruması altında.

Önlenebilir ve zorunlu olmayan bir sevk nedeniyle sağlığına bir zarar gelirse bunun sorumluluğundan kimse kaçamaz.”