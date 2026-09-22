Hakkında tutuklama kararı verilmişti... Enver Altaylı hakkında yeni soruşturma

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu’nun kasten öldürülmesi iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasına göre Altaylı, ifadesi sırasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik, “Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde sözler sarf etti.

Altaylı hakkında bu sözleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı tehdit” suçundan resen soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Başsancılığın açıklaması şöyle oldu:

“Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktül Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında;

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekiline yönelik olarak

“Kendine dikkat et daha gençsin, sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız” şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Enver Altaylı, ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Altaylı hakkında tutuklama talep edildi. Hakimlik, Altaylı’nın “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.