Enver Aysever gözaltına alındı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:38

Güncelleme: 02.02.2024 - 10:38

Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığını açıkladı.

TELE1’de yer alan habere göre Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi. Aysever, geçen günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’e ifadeye çağrılmıştı.

Aysever, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:

“Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım.”