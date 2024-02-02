Enver Aysever gözaltına alındı!
Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından Ankara Esenboğa Havaalanı’na gözaltına alındığını duyurdu. Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.
Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındığını açıkladı.
TELE1’de yer alan habere göre Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi. Aysever, geçen günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’e ifadeye çağrılmıştı.
Aysever, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı:
“Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım.”
Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım.— Enver Aysever (@enveraysevera) February 2, 2024
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