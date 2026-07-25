Er gaziler haklarının Aile Bakanlığına bağlı olmasından şikayetçi: ‘Çocuk Esirgeme Kurumu’nda mı gazi olduk?’

Er gaziler ve şehit erlerin aileleri, özlük haklarının iyileştirilebilmesi için 13 Temmuz’dan beri Ankara Kızılay’da gece gündüz nöbet tutuyor. Cumhuriyet, daha önce olduğu gibi dün de bu eylemi takip etti.

‘NİYE AİLE BAKANLIĞINA BAĞLIYIZ?’

Güvenpark’ta onlarca gazi, kurulan masa ve sandalyeler, gazileri desteklemeye gelenler ile otobüs duraklarından görülebilecek şekilde asılan pankartlar dikkat çekiyor. Pankartlarda “Gazilikte eşitlik” üzerinde duruluyor. 1995’te Şırnak’ta mayına basarak sağ bacağını kaybeden Ümit Tepe, “Bizler 3 bin 800 er gazi, bin 200 şehit ailesiyiz. Bir asteğmen öğretmen, yedek subay olarak askere gidiyor. Gazi olursa rütbesi devam ediyor, özlük hakları albaylığa kadar yükseliyor. Bizi ise Emekli Sandığı’ndan emekli edip Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıyorlar. Kardeşim, biz bu üniformanın altında sakatlanmadık mı? Çocuk Esirgeme Kurumu’nda mı gazi olduk? Bizi vasıfsız yerine koyuyorlar. Özlük haklarında eşitlik istiyoruz. Bu gerçekleşirse maaşlarımız biraz yükselecek, sağlık hizmetlerimiz biraz düzelecek, belirli misafirhane/kamp gibi yerlerden yararlanacağız” diye konuştu.

‘SÖZLER TUTULMADI’

Kendilerini Güvenpark’a getiren süreci anlatan Tepe, “Bizi o bakanlıktan bu bakanlığa pinpon topu gibi attılar. Bu iş aslında bir saatte, bir yasa maddesiyle çözülecek bir iş. En son Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayında bize, taleplerimizin karşılanacağı yönünde söz vermişti. Ama bu söz yerine getirilmedi. Pek çoğumuz zaten savaş travması yaşıyor, psikolojimiz iyi değil. 60 yaşlarımızı zor görüyoruz. Tahammülümüz azalıyor” diye konuştu. Tepe, eylem sırasında iktidardan kendilerine resmi ya da gayriresmi bir mesaj iletilip iletilmediği yönündeki soruya, “Konuyla ilgili çalışıyoruz, niye acele ettiniz, 19 Eylül Gaziler Günü’ne yetiştirecektik gibi şeyler söylediler. Biz 4 yıldır bunun için uğraşıyoruz. Acaba kaç 19 Eylül geçti?” dedi. Tepe ayrıca, “Haklarımızı alana kadar buradayız” mesajı verdi.

KIBRIS GAZİLERİ DESTEĞE GELDİ

Eyleme, 12 gün boyunca, başta YENİ Parti lideri Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olmak üzere çok sayıda destek ziyareti gerçekleşti. Dün de Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen alandaydı. Ayrıca, Kıbrıs gazileri de dün Güvenpark’taydı. Kıbrıs Barış Harekâtı’na paraşütçü komando olarak katılan 73 yaşındaki Edip Deniz, “Buraya gazilerimize desteğe geldik. Ankara halkı bu insanları duysun, görsün. Bacağı olmayan, gözü görmeyen insanlar burada, gece gündüz nöbet tutuyor. Hiçbir yetkili bu sesi duymuyor mu? 600 milletvekiline kaynak var, muhtarlara kaynak var, yandaşlara kaynak var, bu insanlara mı kaynak yok?” diye konuştu. Deniz ayrıca, Kıbrıs gazilerine ilişkin bir talebi de dile getirdi. KKTC tarafından kendisine verilen gazilik madalyasını göstererek, “Bu, Kıbrıs madalyası. Ama bizi oraya gönderen Türkiye Cumhuriyeti’ydi. Niye Türkiye’den madalyamız yok” sorusunu sordu.