Er şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki oturma eylemine şafak baskını: Park kapatıldı

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve gazilerin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'taki oturma eylemine 37. gününde şafak baskını yapıldı.
Sabah saat 05.00 sularında baskın yapan polis ekipleri, yerdeki yataklarında uyuyan şehit ve gazi ailelerini otobüse doldurup Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Operasyonun ardından Güvenpark tamamen boşaltılıp, bariyerlerle kapatıldı.
🔴Er şehit aileleri ve gazilerin oturma eylemine şafak baskını...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) August 19, 2026
Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve gazilerin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'taki oturma eylemine 37. gününde şafak baskını yapıldı.
Sabah saat 05.00 sularında baskın yapan polis… pic.twitter.com/pJnzdmcLqc