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Er şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki oturma eylemine şafak baskını: Park kapatıldı

Er şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki oturma eylemine şafak baskını: Park kapatıldı

19.08.2026 08:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Er şehit aileleri ve gazilerin Güvenpark'taki oturma eylemine şafak baskını: Park kapatıldı

Ankara Güvenpark'ta 37 gündür oturma eyleminde olan er şehit aileleri ve gazilere, şafak operasyonu yapıldı. Şehit aileleri ve gazileri dağıtarak Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götüren polis ekipleri, parkı da bariyerlerle kapattı.
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Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelen er şehit aileleri ve gazilerin, eşit özlük hakları talebiyle Güvenpark'taki oturma eylemine 37. gününde şafak baskını yapıldı.

Sabah saat 05.00 sularında baskın yapan polis ekipleri, yerdeki yataklarında uyuyan şehit ve gazi ailelerini otobüse doldurup Gazi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Operasyonun ardından Güvenpark tamamen boşaltılıp, bariyerlerle kapatıldı.

İlgili Konular: #Ankara #gazi #EYLEM #Güvenpark

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