Erasmus için Portekiz’e gitmişti: 23 yaşındaki Melek, nehirde boğularak hayatını kaybetti

Olay Portekiz’in Barcelos kentine bağlı Barcelinhos bölgesindeki Cvado Nehri’nde meydana geldi. Erasmus programı kapsamında Portekiz’de bulunan 23 yaşındaki Melek Öztürk, arkadaşlarıyla birlikte nehir kıyısına gitti.
Santo Antnio das Vessadas bendi yakınında suya giren Öztürk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Nehirde başlatılan arama çalışmalarında ekipler yaklaşık bir saat boyunca çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından genç öğrencinin cansız bedenine ulaşıldı.
Melek Öztürk’ün cenazesinin, Portekiz’deki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği ve memleketi Köşk’te toprağa verileceği öğrenildi.