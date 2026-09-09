Erdal Bahçıvan, 13 yıllık görevine veda ediyor: En büyük gururu ‘doğruları söylemek!’

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 13 yıllık döneminin ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı. Başkanlık dönemini değerlendiren Bahçıvan, “En büyük gururum hiçbir zaman susmamak ve hep doğruları söylemek oldu” dedi.

Ağır finansman koşulları, yüksek enflasyon ve kur şokları altında zorlu bir dönem yaşandığını belirten Bahçıvan, “Doğru bildiğimiz gerçekleri, kimsenin karşısında veya yanında konumlanma hesabı yapmadan söyledik. Susmadık, haklı çıktık” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının üye olduğu, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını kaydeden İstanbul Sanayi Odası’nda 2013 yılından bu yana yönetim kurulu başkanlığı yapan Erdal Bahçıvan, Odakule’de düzenlenen basın toplantısında döneminin bilançosunu çıkardı. Görevi kendi iradesiyle bırakma kararı aldığını belirten Bahçıvan, başkanlığı boyunca pusulasının “güçlü sanayi için doğruya doğru, yanlışa yanlış demek” olduğunu vurguladı.

İSO’nun görevinin yalnızca ekonomik verileri açıklamak ve sorunları sıralamak olmadığını, sanayicinin sesini karar alıcılara taşımayı da temel sorumlulukları arasında gördüklerini kaydeden Bahçıvan, “Biz hep şuna inandık: Üretimin nefes alması, Türkiye’nin nefes almasıdır. Sanayicinin güçlenmesi, ülkemizin güçlenmesidir” diye konuştu.

‘ZAMAN BİZİ HAKLI ÇIKARDI’

Görev döneminin sanayi açısından kolay geçmediğini anlatan Bahçıvan; küresel finansal dalgalanmalar, kur şokları, ticaret savaşları, Covid 19 salgını, tedarik zincirindeki kırılmalar, enerji krizi, savaşlar, deprem, yüksek enflasyon ve ağır finansman koşullarını sıraladı. Sanayicinin bütün bu krizler boyunca üretimi sürdürmeye, istihdamı korumaya ve ihracat pazarlarını kaybetmemeye çalıştığına dikkat çeken Bahçıvan, şunları sıraladı:

- 2018, 2019 ve 2020’de açıklanan ekonomik programlarda, finansal istikrarın vazgeçilmezliğini, yüksek enflasyonun toplum huzuru üzerinde derin yaralar açacağını biliyorduk. 2021’de faiz indirimlerine karşı açık konuştuk. Zaman, uyarılarımızın haklılığını gösterdi.

- 2023’te rasyonel zemine dönüşe destek verdik ancak tedavinin yükünün sadece sanayiye bırakılmasına itiraz ettik. En önemli uyarımız erken sanayisizleşme oldu. İçsel sorunlar engel Bahçıvan, “Benim için asıl kıymetli olan, hiçbir zaman susmamış olmamızdır. Doğru bildiğimiz gerçekleri, kimsenin karşısında veya yanında konumlanma hesabı yapmadan, yakışan bir dille söyledik. Eleştirirken ülkemizin iyiliğini düşündük” ifadelerini kullandı.

13 yılda sanayinin geldiği noktayı ise yetersiz bulan Bahçıvan, “Sanayi bazı sektörlerde tabii ki gelişti. Ama Türkiye kendi içsel sorunlarıyla uğraştığı için olması gerektiği kadar gelişemedi” dedi.

ENDER YILMAZ’A AÇIK DESTEK

“Bu görev büyük bir onur olduğu kadar ağır bir emanetti. Şimdi bu emaneti, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakıyorum” diyen Bahçıvan, makamların değerinin ne kadar uzun süre tutulduğuyla değil, hangi ilkelerle taşındığı ve nasıl bırakıldığıyla ölçüleceğini belirtti.

Bahçıvan, “Görevimi huzurla devrediyorum; fakat Türkiye’nin üretim davasına olan inancımı devretmiyorum. Türkiye’nin geleceği üretimdedir” dedi. Bahçıvan, başkanlığa adaylığını açıklayan Ender Yılmaz’a da destek vereceklerini belirterek “Yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.