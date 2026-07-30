Erdal Beşikçioğlu'nun neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Erdal Beşikçioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu neden gözaltına alındı?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

Erdal Beşikcioğlu, 5 Ocak 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Konservatuvar eğitimi sırasında İngiliz tiyatro yönetmeni William Gaskill'in "yaratıcı drama" üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1993 yılında mezun oldu ve aynı yıl Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak göreve başladı. 1995-96 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2015 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştur. 2022 yılında Allame, No.1, Şehinşah ve Şanışer gibi isimlerin bulunduğu Tirat albümünde "Tirat by Erdal Beşikçioğlu"nu seslendirmiştir.

Erdal Beşikcioğlu, 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 Türkiye yerel seçimleri için Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimi kazanarak Etimesgut Belediye Başkanı olarak seçildi ve 4 Nisan tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN ÖZEL HAYATI

Elvin Beşikcioğlu ile evlidir. Bir kızı ve bir oğlu vardır. Eski Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın yeğenidir.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU DİZİ VE FİLMLERİ

Dizileri

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi (2022–günümüz)

Hakim (2022)

Kağıt Ev (2021)

Hamlet (2021)

Çocukluk (2020)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2010–2013, 2019)

Adı Efsane (2017)

46 Yok Olan (2016)

Reaksiyon (2014)

Leyla ile Mecnun (konuk oyuncu)

Ayrılık

Es-Es

Köprü

Ödünç Hayat

Seni Çok Özledim

Kasırga İnsanları

Tatlı Hayat

Filmleri

Sadık Ahmet (2024)

Bergen (2022)

Acı Kiraz (2020)

Kapı (2019)

Çiçero (2019)

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014)

Behzat Ç. Ankara Yanıyor (2013)

Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm (2011)

Kurtlar Vadisi: Filistin (2011)

Bal (2010)

Hayat Var (2008)

Vali (2009)

Eve Giden Yol 1914 (2006)

Barda (2007)

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile belediye başkan yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in de bulunduğu 52 kişi gözaltına alındı.