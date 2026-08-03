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Erdal Beşikçioğlu'nun kızından tutuklama kararına tepki: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

Erdal Beşikçioğlu'nun kızından tutuklama kararına tepki: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

3.08.2026 14:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdal Beşikçioğlu'nun kızından tutuklama kararına tepki: 'Sözün bittiği yerdeyiz'

Tutuklanan Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı ''Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Bunlar bana bıraktığın en büyük mirastır'' dedi.

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Ünlü oyncu ve Etimesgut Belediyesi Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye düzenlenen operasyon kapsamında tutuklandı.

Başkan Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi hakkında verilen tutuklama kararı sonrası ünlü oyuncunun kızı Derin Beşikçioğlu'ndan bir açıklama geldi. 

Derin Beşikçioğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

''SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ''

“Babam;

Sözün bittiği yerdeyiz. Bu kadar dürüst, ahlaklı, vicdan sahibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum. Bunlar bana bıraktığın en büyük mirastır. 

Bana boyun eğmemeyi, sözümü esirgememeyi, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı susmamayı, hakkımı savunmayı öğrettiğin için sana çok teşekkür ederim. 

Her zaman başımız dik, alnımız ak. Şunu görmüş olduk ki ne siyaset ne de hukuk vicdan kaldırmıyor. 

''O GÜN ADLİ TIP ÖNÜNDE SANA DEDİĞİM GİBİ...''

O gün adli tıp önünde sana dediğim gibi seni çok seviyorum.”

İlgili Konular: #tutuklama #Erdal Beşikçioğlu