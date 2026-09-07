Erdal Beşikçioğlu'nun yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında, uyuşturucu madde kullandığı yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Özgüven, Türk Ceza Kanunu’nun 191/1. maddesi uyarınca Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Özgüven’den kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alındı.

İKİ MADDE TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp raporunda, Özgüven’in saç örneğinde sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA maddelerinin tespit edildiği belirtildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NUN TESTİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu ve başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’nun uyuşturucu kullandıkları ortaya çıkmıştı. Beşikçioğlu ve Kerimoğlu hakkındaki ihbar üzerine kan, idrar, kıl ve tükürük örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp incelemesinde, Beşikçioğlu’nun kan ve idrar örneklerinde esrarın etkin maddesi THC’nin metaboliti THC-COOH tespit edilmişti. Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Test sonucunun ardından Beşikçioğlu’nun 2014 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade yeniden gündeme gelmişti. Beşikçioğlu o dönem, "Hayatımda uyuşturucu madde satın almadım. İkram edildiği için ve ben de kıramadığım için ara sıra esrar kullandım. Bağımlı değilim" demişti.