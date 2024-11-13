Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline silahlı saldırı!
Erdek Beşiktaşlılar Derneği lokaline bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Lokalin kapalı olduğu saatte saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.K., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında silahlı saldırı yaşandı.
Edinilen bilgiye göre; Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Erdek Beşiktaşlılar Derneği Lokali önüne gelen M.K., elindeki tabanca ile dernek binasına ateş etti. Silah seslerini duyan yurttaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
LOKALİN KAPALI OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Olayda lokalin kapalı olması nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmazken, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren M.K.’yi olay yerinde yakaladı. İki kurşunun isabet ettiği dernek binasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Şüpheli M.K. ise, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Balıkesir #beşiktaş #silahlı saldırı #dernek
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