Erdoğan 5 sene önce 'nasıl serbest kalır' diyerek tepki göstermişti: Nilda Müge Şahin cinayeti göz göre göre geldi!

İstanbul Şişli’de 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin’in öldürülmesinin ardından şüpheli Nazir Ilgın’ın geçmişi yeniden gündeme geldi.

Ilgın’ın daha önce eski sevgilisi hemşire Ceylan G.’yi bıçakla yaraladığı, bu dosyada 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve yargılama sürecinde serbest bırakılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” sözleriyle tepki gösterdiği ortaya çıktı.

ERDOĞAN “BU NASIL OLUR?” DİYEREK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Nazir Ilgın, 2020 yılında Beşiktaş’ta hemşire Ceylan G.’ye yönelik şiddet olayıyla gündeme gelmişti.

Ceylan G.’yi bıçakla yaralayan Ilgın hakkında yürütülen yargılamada, “kasten öldürmeye teşebbüs” kapsamında 14 yıl hapis cezası verilmişti.

Ilgın’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması o dönem kamuoyunda tartışma yaratmış, Erdoğan da karara tepki göstermişti.

Erdoğan, “Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? O kişinin tutuklanması gerekirdi” ifadelerini kullanmıştı.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE GÖNDERİLMİŞTİ

Ilgın hakkında ayrıca “kasten yaralama”, “geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından açılan başka bir dava da İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Mahkeme, eylemin gerçekleşme biçiminin “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulunarak görevsizlik kararı vermiş ve dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Ilgın ise duruşmadaki savunmasında suçlamaları kabul etmemiş, yalnızca şikâyetçinin evine zorla girdiğini ve alkolün etkisiyle hareket ettiğini öne sürmüştü.

SERBEST KALDI, NİLDA MÜGE ŞAHİN’İ TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Nilda Müge Şahin’in, babasının Beşiktaş’taki kuaföründe çalıştığı, Nazir Ilgın’ın da aynı iş yerinde kalfa olarak bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre Ilgın, bir süre sonra Şahin’i saplantılı biçimde takip ve taciz etmeye başladı.

Şahin’in, cinayetten önce Ilgın hakkında şikâyetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Buna rağmen Ilgın’ın genç kadını takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

ECZANE ÖNÜNDE SİLAHLA VURDU

Nilda Müge Şahin, kız kardeşini hastaneye götürdükten sonra dönüş yolunda nöbetçi eczaneden ilaç almak için Şişli’de durdu.

Şahin dışarıda beklediği sırada motosikletle gelen Nazir Ilgın’ın silahlı saldırısına uğradı.

Ilgın’ın genç kadına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. Ağır yaralanan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin, olayın ardından kaçan Nazir Ilgın’ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.