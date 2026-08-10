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Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası adliyede

Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası adliyede

10.08.2026 15:16:00
Güncellenme:
ANKA
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Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesi Karatepe'nin ablası adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 5 Ağustos’ta tutuklanan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla’da gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, kardeşine maddi destek sağladığı ve uzun süre saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcı Necati Kayaközü’nün talimatıyla harekete geçen ekipler, Burkay Karatepe’nin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla’ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe’yi, 6 Ağustos’ta Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikamet adresinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe’nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı, maddi destek sağladığı, yurt dışına kaçış planlarına yardımcı olduğu, ailesine bilgi ulaştırdığı ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe Alanur Karatepe adliyeye sevk edildi.

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İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #fetö #15 temmuz Darbe girişimi #suikast

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