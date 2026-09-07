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Erdoğan’a suikast timindeydi: Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Erdoğan’a suikast timindeydi: Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

7.09.2026 14:24:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan’a suikast timindeydi: Burkay Karatepe ile bağlantılı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

15 Temmuz darbe girişiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen ve 10 yıl sonra yakalanarak tutuklanan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe’ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edilen şüpheliler ile Burkay Karatepe’den ele geçirilen dijital materyaller üzerinde inceleme yapıldı.

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İncelemeler sonucunda Karatepe’nin firari olarak arandığı dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL VE ESKİŞEHİR’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Eylül’de İstanbul’da 5, Eskişehir’de 5 olmak üzere toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için soruşturmanın yürütüldüğü Muğla’ya getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #15 temmuz #suikast