Erdoğan BM’de konuştu: Trump 'İran’ı izole edelim' demişti... Erdoğan'dan 'İran' sessizliği...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap etti.

Erdoğan, Antonio Guterres'e teşekkürlerini ileterek başladığı konuşmasında Filistin konusuna değindi. Üye ülkelerinin çoğunun resmen tanıdığı Filistin'in devlet başkanı Mahmud Abbas'a vize verilmemesine değinen Erdoğan, "Sayın Abbas'ın burada olmaması vicdanları yaralamaktadır" dedi.

Erdoğan, "Sayın Abbas burada bizzat bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin devletinin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Filistin devletini henüz tanımamış ülkeleri de Filistin'i tanımaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler kurulurkenki "ideallerini" hatırlatan Erdoğan, özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalara değindi. Gazze'de yaşananlara da değinen Erdoğan, "Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 174 bin kardeşimiz, İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu" ifadelerini kullandı. Gazze'de insanların yıkıntıların altında sevdiklerinin naaşlarını aradığını kaydeden Erdoğan, "İsrail saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular, tahtadan yapılmış protezlerle okula gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor" dedi. Erdoğan, Gazze'nin dünyanın en büyük çocuk kabristanı ve çocukların en çok ampute edildiği yer olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır" diyerek İsrail'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan, BM ile ilgili de eleştirilerde bulundu: "Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, merhamet, şefkat olan, insaf ve vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur; bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler bu görevini icra edemez hale gelmiştir, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını BM'ye bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını son derece isabetli buluyorum."

Birleşmiş Milletler'e olan güvenin arıtılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Bunun için yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını değil özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle ve umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi, dünya 5'ten büyüktür ilkesiyle mutlaka reforme edilmelidir" dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ TANIMAYA DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, Kıbrıs konusuna da değindiği açıklamasında "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli. Maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE BİR İSTİKRAR ADASI OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Avrupa'yla ilişkilere değinen Erdoğan şunları kaydetti: "Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikdar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Zirvesi, ortak güvenliğimizin somut bir nişanesi olmuştur."

Erdoğan ayrıca "Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu Birlik'ten de bekliyoruz" dedi.