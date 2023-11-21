Erdoğan, bugün Cezayir'e gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un davetine icabetle, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere bugün Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:51
Erdoğan, bugün Cezayir'e gidiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin İkinci Toplantısına katılmak üzere bugün Cezayir'e resmi ziyarette bulunacak.

Konsey Toplantısı, iki Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde ilgili bakanların katılımlarıyla başkent Cezayir'de icra edilecek.

Toplantı kapsamında yapılacak görüşmelerde, son dönemde önemli ivme kazanan Türkiye-Cezayir ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Konsey Toplantısı dolayısıyla Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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