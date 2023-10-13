Erdoğan, Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı.
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