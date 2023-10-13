Erdoğan, Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 19:02
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu kapsamında İstanbul'da bulunan Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıldı. 

 


Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan

İlgili Haberler

Böyle olur AKP'nin 'festival'leri: Sanatçılara 'Erdoğan' ve 'LGBT' taraması

Böyle olur AKP'nin 'festival'leri: Sanatçılara 'Erdoğan' ve 'LGBT' taraması
Erdoğan'ın deprem sonrası konut vaadine 'fon' engeli! Üst düzey yetkili Reuters'a açıkladı...

Erdoğan'ın deprem sonrası konut vaadine 'fon' engeli! Üst düzey yetkili Reuters'a açıkladı...
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü!

En Çok Okunan Haberler