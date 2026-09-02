Erdoğan’dan İsmet Zeynep Çiftçi için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.