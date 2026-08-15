Erdoğan’dan Trump’a F-35 mesajı: ‘Verdiği sözü yerine getirmesini bekliyorum’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar merkezli Al Jazeera'ya verdiği röportajda bölgesel gelişmeler ve dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki yeni döneme ilişkin konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ülkede istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyledi. Erdoğan, Suriye'yi yakın zamanda ziyaret edeceğini belirtirken, ülkedeki Kürtlerin de “barış ve istikrardan pay sahibi olacaklarını” ifade etti.

“MEKKE ANLAŞMASI DÜNYAYA ÖNEMLİ BİR MESAJ VERDİ”

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”na da değinen Erdoğan, anlaşmanın taraflardan herhangi birinin dışarıdan saldırıya uğraması halinde imzacı ülkelerin ortak adımlar atmasını öngördüğünü söyledi.

Erdoğan, anlaşmanın dünyaya önemli bir mesaj verdiğini belirterek Mısır'ın da pakta katılabileceğini ifade etti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI ÖNCELİK”

Bölgedeki çatışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının Türkiye açısından öncelikli olduğunu söyledi.

Boğazın kapalı kalmasının hiçbir tarafın çıkarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen arabuluculuk girişimlerinde Katar'ın önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

“GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Gazze'ye ilişkin mesajlar da veren Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'yi yalnız bırakmayacağını ve destek olmak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Erdoğan, Hamas'ın taahhütlerine iyi niyetle uyduğunu, İsrail'in ise savaşını sürdürdüğünü savundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ankara açısından ciddi endişe kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesinde Washington'ın rolünün önemine dikkat çekti.

“TÜRKİYE LİBYA'YI TERK ETMEYECEK”

Sudan'a yönelik desteğin süreceğini belirten Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi.

Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de istikrarlı olduğunu ifade eden Erdoğan, “Türkiye, Libya'yı terk etmeyecek” mesajı verdi.

“KAYBEDEN AVRUPA OLUR”

Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin de konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etmeye istekli görünmediğini söyledi.

Ankara açısından AB üyeliğinin artık bir öncelik olmadığını belirten Erdoğan, bu durumun sonucunda “kaybedenin Avrupa olacağını” ifade etti.

TRUMP'TAN F-35 SÖZÜ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Erdoğan'ın açıklamalarında F-35 savaş uçakları da önemli başlıklardan biri oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ile F-35 konusunda yaptığı görüşmelere değinen Erdoğan, Trump'tan uçakların Türkiye'ye verilmesi konusunda söz aldığını belirtti.

Erdoğan, “Verdiği sözü yerine getirmesini bekliyorum” diyerek Trump'ın bu konuda verdiği sözün hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.