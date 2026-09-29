Erdoğan: 'Fon soruşturması için tam yetkili kurul oluşturduk'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasının ardından ekonomi yönetimi ile düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan başkanlığındaki, fon toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Erdoğan, AKP'nin 182. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda fon soruşturmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Toplantı sonrası konuşan Erdoğan, “Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.” dedi.

“SİSTEM DAHA ETKİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞACAK”

Erdoğan şunları söyledi:

“Burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurum oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurumumuzu görevlendirdik. İnanıyorum ki Türkiye de bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasamız daha da güçlenecek. Sistem daha etkin daha verimli çalışacak. Değerli kardeşlerim, AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir.”