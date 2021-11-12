Erdoğan, Hazine’ye ait 10 değerli arazinin satışını daha onayladı

12 Kasım 2021 Cuma, 09:59

Çok sayıda taşınmazın bir kısmının özelleştirme kapsamına alınmasına, özelleştirme kapsamında olan bazılarının imar planlarının değiştirilmesine, bir kısmının da satışına dair Cumhurbaşkanı kararları bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanal İstanbul’un yapılacağı açıklanan bölgede 3 ayrı arazinin HZL Bilişim adlı şirket tarafından alınması dikkat çekti.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İMZALADIĞI 10 KARAR

1. BODRUM BİTEZ’DE 30 DÖNÜM 242 MİLYONA SATILDI

Maliye Hazinesi’ne ait Bodrum Bitez’de 30 dönümlük arazi 242 milyon liraya Rekuba inşaat’a satıldı.

2. İSTANBUL FENERBAHÇE YAT LİMANI 2.5 MİLYAR

Denizcilik İşletmeleri adına kayıtlı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkı 2 milyar 531 milyon liraya 40 yıllığına Tek-Art’a verildi.

3. ANKARA ÇANKAYA’DA 8.2 DÖNÜM 38.5 MİLYONA SATILDI

Maliye Hazinesi’ne ait Ankara Çankaya’da 8.2 dönüm arazi 38 milyon 500 bin TL’ye Gülmar Gıda’ya satıldı.

4. ANKARA EMEK’TE 2.6 DÖNÜM 47.9 MİLYONA SATILDI

Mülkiyeti Sümer Holing’e ait Ankara Emek’teki 2.6 dönüm arazi 47.9 milyon TL’ye Serhat&BCM İş Ortaklığına satıldı.

5. ANKARA YENİMAHALLE 2.7 DÖNÜM 18.1 MİLYONA SATILDI

Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) ait Ankara Yenimahalle’deki 2.7 dönümlük arazi 18.1 milyon TL’ye Tan Oto’ya satıldı.

6. İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE 5.7 DÖNÜM 28 MİLYONA SATILDI

Kanal İstanbul’un yapılmasının planlandığı konumda Hazine’ye ait İstanbul Arnavutköy’deki 5.7 dönüm arazi 28 milyon liraya HZL Bilişim’e satıldı.

7. İSTANBUL ARNAVUTKÖY’DE 15.1 DÖNÜM 66.8 MİLYONA SATILDI

Yine Kanal İstanbul’un yapılacağı bölgede Maliye Hazinesi’ne ait Arnavutköy Ömerli Mahallesi’ndeki 15.1 dönüm arazi 66.8 milyon liraya yine HZL Bilişim’e satıldı.

8. İSTANBUL ARNAVUTKÖY 6.6 DÖNÜM 48 MİLYONA SATILDI

Yine Kanal İstanbul’un olduğu bölgede Arnavutköy Ömerli’de Hazine’ye ait 6.6 dönüm arai 48 milyon TL’ye yine HZL Bilişim’e satıldı.

9. İZMİR GÜMÜLDÜR’DE PLAN DEĞİŞTİ SATILACAK

Hazine’ye ait İzmir Gümüldür’deki arazinin imar planı değişikliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Araziye ilişkin plan “Otel Alanı (E:0.45, Yençok: 5 kat,) Rekreasyon Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı, dere, Kumsal Plaj, Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu” kullanım kararları getirilmesine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan imar planınıyla ilgili gereğinin yerine getirilmesi için Özelleştirme İdaresi’nin yetkili kılınmasına karar verildi.

10. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE PLAN DEĞİŞTİ SATILACAK

Hazine’ye ait İstanbul Halkalı’daki arazi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca yapılan imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar reddedildi. Neticede plan değişiklikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.