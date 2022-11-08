Erdoğan ve A Haber muhabiri arasında ilginç diyalog: Ayak yapma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş'la arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 10:59
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İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep ziyareti sırasında bir gününü takip etti. 

Ziyaret sırasında A Haber muhabiri Rüya Akkuş ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. 

A Haber muhabiri, Erdoğan'a "Fatma Şahin Hanım, 'Devlerin aşkı büyük olur' şarkısını sizin için seçmiş" dedi.

Bunun üzerine Erdoğan ile muhabir arasında şu diyalog yaşandı: 

Erdoğan: Söyle bakalım Rüya 

Muhabir: Söyleyemem efendim sesim çok kötü. 

Erdoğan: Ayak yapma ayak yapma 

Muhabir: Ben söylersem herkes gider buradan. Bir kişi bile kalmaz. Gerçekten çok kötü sesim. Beraber söyleyelim. En azından susar giderim, siz daha net çıkarsınız. 

Erdoğan: Benim en iyi bildiğim şey "Beraber yürüdük biz bu yollarda"


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