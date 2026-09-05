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Erdoğan imzaladı... 12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı... 12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de

5.09.2026 08:02:00
Güncellenme:
DHA
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Erdoğan imzaladı... 12 ülkeye büyükelçi ataması kararı Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 12 ülkeye yeni büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi.

Buna göre; Türkiye’nin Burundi Büyükelçisi Alp Işıklı merkeze alınırken, yerine Teftiş Kurulu Üyesi Haydar Kerem Divanlıoğlu atandı. Türkiye’nin Kuzey Makedonya Büyükelçisi Fatih Ulusoy da merkeze alındı. Filipinler Büyükelçiliği'ne Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Kaan Esener, Finlandiya Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Bahreyn Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn Büyükelçiliği'ne Cumhurbaşkanı Danışmanı Necati Sancaktutan, Umman Büyükelçiliği'ne İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ergani, Namibya Büyükelçiliği'ne Fikriye Aslı Güven atandı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız, Sudan Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Gambiya Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Kuzey Makedonya Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali Büyükelçiliği'ne Türkiye’nin Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan getirildi. Gambiya Büyükelçiliği'ne Diplomatik Arşiv Genel Müdür Yardımcısı Özgür Gökmen, Mozambik Büyükelçiliği'ne ise Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ayça Oşafoğlu İnam atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Batı ve Orta Afrika) İkili İlişkiler Genel Müdürü (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Volkan Işıkcı, İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne Sadık Babür Girgin, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Güney ve Çok Taraflı Afrika) Yönet Can Tezel, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Suriye) Rıza Hakan Tekin atandı. Konsolosluk Hizmetleri ve Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Esin Çakıl, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü'ne Ertan Yalçın, Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğü'ne Ülkü Kocaefe, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne (Kuzeydoğu Akdeniz) Levent Eler getirildi.

Personel Genel Müdürlüğü'ne Strateji Geliştirme Başkanı Tufan Büyükuzun, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü'ne Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Polat Safi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne Vize İşlemleri Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özgür, Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Burcu Aykut atandı.

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