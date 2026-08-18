Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan imzaladı: İstanbul için yeni metro hattı kararı

Erdoğan imzaladı: İstanbul için yeni metro hattı kararı

18.08.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erdoğan imzaladı: İstanbul için yeni metro hattı kararı

İstanbul'da yapımı planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Karar"da değişikliğe gidildi.

Karar kapsamında, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nın ek 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine "Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı" eklendi.

BAKANLIĞA DEVREDİLDİ

Böylece İstanbul'da daha önce İBB tarafından projelendirme çalışmaları sürdürülen Ümraniye-Kavacık-Beykoz Raylı Sistem Hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Toplam 16,5 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyon olarak planlanan hattın yapım ve tamamlanma süreçleri bakanlık tarafından yürütülecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #metro