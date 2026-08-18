Erdoğan’ın ‘AB önceliğimiz değil’ açıklaması gündemde: ‘Bu söylem ilk olmalı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Katar merkezli El Cezire’ye verdiği röportajda, Avrupa Birliği konusunda önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, “Avrupa, 53 yıldır Türkiye’yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor ama biz kapımızı kapamadık. Biz, yine Avrupa Birliği’ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne alâ, almazlarsa ne alâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği’ne sürekli söylüyoruz, kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz” diye konuştu.

'SANIRIM BU BİR İLK'

Erdoğan’ın “Önceliğimiz Avrupa Birliği değil” sözleri diplomasi çevrelerinde yankı uyandırdı. Türkiye’nin eski Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi emekli büyükelçi Selim Kuneralp, sosyal medya hesabından, “Sanırım böyle bir söz ilk defa söylenmiş oldu. Herkesin bildiği bir şeyi açıkça söylemesi bence iyi olmuştur. AB üyeliğinden vazgeçilmişse, Gümrük Birliğinin modernizasyonu, savunma işbirliği gibi hedefler de terk edildi demektir. Alternatif ilişki AB içinde bir çok ülkenin istediği gibi Fas, Tunus veya Mısır’la olan ilişki modeline yönelmek olacaktır. Ancak zannedilmesin ki bu şekilde Kıbrıs engeli ortadan kalkmış olacaktır. Kıbrıs sorunu çözülmeden, en azından limanlar açılmadan ve Kıbrıs diğer üye ülkelerle aynı muameleye tabi tutulmadan AB ile herhangi yeni bir anlaşmaya varmak bana mümkün görünmüyor” değerlendirmesini yaptı.

TİCARİ İLİŞKİLERE VURGU

YENİ Parti İstanbul Milletvekili emekli büyükelçi Namık Tan ise “Bu demeç, Türkiye’nin dış politika öncelikleri bakımından önemli bir değişikliğe işaret ediyor. Henüz iki ay önce Avrupa’nın Türkiye’ye duyduğu ihtiyaçtan ve Türkiye’nin AB açısından taşıdığı stratejik önemden söz edilirken, bugün AB üyeliğinin öncelik olmaktan çıktığının ifade edilmesi, kısa süre içinde dış politika değerlendirmelerinde neyin değiştiği sorusunu gündeme getiriyor” diye konuştu. Türkiye’nin dış ticaretinde Avrupa’nın zirvede olduğuna işaret eden Tan, “Türkiye’nin sanayi, teknoloji, yatırım ve tedarik zincirleri açısından Avrupa ekonomisiyle kurduğu entegrasyonun kısa vadede alternatiflerinin oluşturulması kolay değildir. Savunma sanayii de dahil olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında Avrupa ülkeleriyle mevcut işbirliği ve tedarik ilişkileri dikkate alındığında, AB ile ilişkilerin yalnızca siyasi bir üyelik hedefinden ibaret olmadığı açıktır. Böyle bir politika değişikliği söz konusuysa, bunun hangi somut gelişmelere dayandığı, Türkiye’ye ne tür kazanımlar sağlayacağı ve mevcut Avrupa ilişkilerinin hangi alternatiflerle ikame edileceği kamuoyuna açık ve tutarlı biçimde anlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.