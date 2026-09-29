Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği şehir hastanelerinde randevu bulmak da hayal: Sağlıkta randevu krizi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçen yıl yaptığı bir konuşmada, “MHRS üzerinden 79 branşın 72'sine artık aynı güne randevu verebiliyoruz” ifadelerini kullanmış, randevu bekleyen hasta sayısını da 4 milyondan 400 binin altına düşürdüklerini ileri sürmüştü. Fakat yurttaşın sağlıkta yaşadığı randevu sorunları Memişoğlu’nun ifade ettiğinden çok farklı...

Sağlıkta yaşanan randevu krizine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, 18 Eylül 2026 tarihinde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nde muayene olan bir hastaya, gerekli görülen özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi işlemi için 15 Ocak 2027 tarihine randevu verildiğini açıkladı. Uğur konuya ilişkin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’da Cumhurbaşkanının hayali olan şehir hastanesinde bir tetkik için dahi hasta 5 ay beklemek zorunda bırakılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

‘DOĞRUDAN İNSAN HAYATIYLA İLGİLİ’

Sağlığın herkes için temel bir insan hakkı olduğunu anımsatan Uğur, “Bugün Türkiye’de yurttaşlar, sağlık hizmetine erişebilmek için randevu sistemiyle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. MHRS üzerinden randevu bulamayan, haftalarca hatta aylarca bekleyen, tetkik ve tedavi süreçleri geciken yurttaşların yaşadığı sorunlar, sağlık sisteminin en önemli gündemlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Siyasi iktidarın atanmış bakanı sağlık sisteminde erişilebilirliği artırdığını, hastanelerdeki kuyrukları sona erdirdiğini ve randevu sorununu çözdüğünü savunsa da sahanın gerçekleri çok başkadır. Sağlık hizmetine zamanında erişim, doğrudan insan hayatıyla ilgilidir. Tanı ve tedavinin gecikmesinin hastanın sağlık durumunu olumsuz etkileyebileceği gerçeği göz ardı edilemez.

Sağlık hizmetinin başarısı yurttaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine zamanında ve nitelikli biçimde ulaşabilmesiyle ölçülmelidir. Kamunun görevi, yurttaşın sağlık hizmetine ulaşmasını istatistiklerle kanıtlamak değil; her yurttaşın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine en kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır. Genel Sağlık-İş olarak; yurttaşlarımız ücretsiz, eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.