Erdoğan'ın hediye ettiği tabancayı hangi liderler ülkelerine götürmedi? İşte o isimler…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına “hediye” ettiği isimlerine özel üretilmiş "Gümüşay" marka revolverler, birçok ülkede güvenlik ve silah mevzuatı nedeniyle ülkelere götürülemedi.

Liderlere özel kutusunda, mühimmatıyla birlikte takdim edilen tabancalar, diplomatik hediyeler arasında en çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu. Ancak çalışır durumda olmaları nedeniyle birçok ülkede özel güvenlik prosedürleri devreye girdi.

HOLLANDA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, silahı kabul edemeyeceğini açıkladı.

Hollanda Başbakanı Rob Jetten ise diplomatik protokol gereği hediyeyi reddetmedi ancak ülkesinin katı silah yasaları nedeniyle tabancayı Hollanda'ya götürmedi. Silah, Ankara'daki Hollanda Büyükelçiliği'nde bırakıldı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın tabancası da mevcut haliyle İngiltere'ye götürülemedi. İngiliz yetkililer, ateşli silah ithalatının yasal olmaması nedeniyle silahın Türkiye'deki İngiltere temsilciliğinde bırakıldığını açıkladı.

Tabancanın ateşleme sistemi devre dışı bırakıldıktan sonra İngiltere'ye gönderilmesi planlanıyor.

KANADA

Kanada Başbakanı Mark Carney, kendisine verilen tabancayı Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne teslim etti. Silahın kullanılamaz hale getirildikten sonra müze ya da uygun bir kamu kurumunda sergilenmesi değerlendiriliyor. Mühimmat ise Türkiye'de bırakıldı.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Bart De Wever ve heyeti, Ankara'da kendilerine verilen hediyeyi açmadan ülkelerine döndü. Melsbroek Hava Üssü'nde paketi açtıklarında içinde tabanca ve mühimmat olduğunu gördüler.

Belçika'nın silah mevzuatı nedeniyle silah ve mühimmat havaalanında polise teslim edildi.

AB TEMSİLCİLERİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da isimlerine özel hazırlanan revolverleri teslim alan isimler arasında yer aldı.

Antonio Costa'nın silahı güvenlik ekibi tarafından teslim alınırken, Belçika'da ilgili güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza edileceği bildirildi.