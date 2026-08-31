Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'ın memleketinde yollar göle döndü: Çok sayıda işyerini su bastı

Erdoğan'ın memleketinde yollar göle döndü: Çok sayıda işyerini su bastı

31.08.2026 22:44:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Erdoğan'ın memleketinde yollar göle döndü: Çok sayıda işyerini su bastı

Rize’de etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı yollar göle dönerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı, çok sayıda işyerini su bastı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Rize'de kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Rize Belediyesi ekipleri, biriken suların tahliyesi ve yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yağış, şehir içi trafikte de aksamalara neden oldu.

Bazı işyerlerinin su bastığı kentte ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanağın yer yer devam edeceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İlgili Konular: #Rize #sağanak