Erdoğan'ın memleketinde yollar göle döndü: Çok sayıda işyerini su bastı

Rize'de kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Rize Belediyesi ekipleri, biriken suların tahliyesi ve yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yağış, şehir içi trafikte de aksamalara neden oldu.

Bazı işyerlerinin su bastığı kentte ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanağın yer yer devam edeceği belirtilerek vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi.