Erdoğan'ın memleketine giden ilahiyat profesöründen ağır sözler: 'Gavur ülkesi!'

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabında "Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o" ifadelerini kullandı.

Köktaş, tepkiler üzerine yeni açıklama yaptı.

O PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Köktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Rize sokaklarına ilişkin gözlemlerini aktaran Köktaş, Türkiye için "İslâm ülkesi değil, gavur ülkesi" ifadesini kullandı.

Köktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil, gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor."

TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI: "SORUN TÜM ÜLKE SATHINDA..."

Köktaş, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı.

"Paylaşımının tamamen şahsi kanaatten ibaret olduğunu" belirten Köktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ancak bunun kurumuma mal edilmesinin iyi niyetle bağdaşır bir tarafının olmadığını belirtmeliyim. Gavur kelimesini kullanmakla dinden çıkmayı değil de dinden uzaklaşmayı, o da sadece bir açıdan, ve neredeyse bütün aklı başında kadınların şikayetçi olduğu çıplaklaşmayı kastetmiş olsam da maksadını aşan bir ifade olduğu veya yanlış anlaşılmaya müsait olduğu açıktır.

Maksadını aşan bir ifade olsa da bununla özellikle Rize'yi kastetmediğim yazıda çok belirgindi. Zira yanlış anlaşılmaya müsait olan o kelimenin çıplaklaşma şeklindeki içeriği Türkiye'nin her sathında bulunmaktadır.

Ömrümün 30 yılını Rize'ye verdim. Rize'nin 30 yıl öncesi ile şimdiki halini çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bahse konu sorun tüm ülke sathında aynı şekildedir. Bu durumun salt siyasetle de alakası yoktur. Siyasetçiler kendilerine düşeni yapar. Sorun esasen toplumun sorunudur. Bu durum Müslüman bir birey olarak içimi kanatmaktadır. Ne yapılacağını da doğrusu bilmiyorum. En azından bunu dile getirme hakkımızın korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada kullandığım dilin daha makul olması gerektiği noktasında hemfikirim. Bu ve benzeri sorunların Müslümanlar tarafından dert edinilmesi gerektiğini temenni ediyorum."