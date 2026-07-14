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Erdoğan Katar yolcusu: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Erdoğan Katar yolcusu: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

14.07.2026 00:29:00
Güncellenme:
AA
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Erdoğan Katar yolcusu: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Temmuz'da Katar'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #katar #Cevdet Yılmaz

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