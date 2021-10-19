Erdoğan, kendine kendi maaşına zam yaptı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendine yüzde 14 oranında zam yaptı. 2022 bütçesinde Erdoğan'ın maaşı 100 bin TL olarak belirlendi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifinin Erdoğan hakkındaki ayrıntısını paylaştı. Teklif kabul edilirse, 2021 bütçesinde 88 bin TL olan Cumhurbaşkanlığı maaşı 100 bin TL olarak belirlenecek.
Konuya ilişkin bir paylaşım yapan CHP'li Özel, şunları belirtti:
"TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 14,4 oranında rekor zamla 100.000 TL'nin üzerine çıkardı.
Alacağı aylık zam 4,5 asgari ücret tutarında!
Bu tek adam memura işçiye emekliye cimri, kendine bonkör!
Saraya şatafat vatandaşa sefalet düşüyor!"
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