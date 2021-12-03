Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Yasası’na ilişkin açıklamalarda bulundu

03 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şûrası’nın açılışında Öğretmenlik Meslek Yasası’na ilişkin çalışmaların tamamlandığını, 10 yılı doldurmuş öğretmenlere “uzman”, uzman öğretmenlikte 10 yılı dolduranlara ise sınavdan başarılı olmaları durumunda “başöğretmen” unvanı verileceğini açıkladı. Ancak, söz konusu uygulama 2004’te AKP tarafından Milli Eğitim Temel Yasası’na eklenmiş, 2005’te de konuya ilişkin Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği çıkarılmıştı.

Unvanlara yönelik ayrıntıların belirlendiği yönetmelikte, uzman öğretmenlik için yedi, başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte altı yıl görev yapma şartı düzenlenmişti. Ancak uzmanlık sınavı yapılamadığı için uygulama atıl durumdaydı. Böylece Erdoğan, 2004’te getirdikleri ancak uygulanamayan düzenlemeyi, görev sürelerinde artış yaparak yeniden gündeme getirmiş oldu.

"REKABET TOHUMU"

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay Başöğretmenlik unvanına dikkat çekerek, “Genç cumhuriyetin kavramlarını yersiz yere kullanarak içini boşaltma gayreti görüyoruz. Kıdemli öğretmenlere başöğretmen unvanı verilmesi doğru değil çünkü bu ülkenin tek bir başöğretmeni var, o da Mustafa Kemal Atatürk” dedi.

Özbay konuyla ilgili, ‘‘Veli ve öğrencinin öğretmene bakışını olumsuz anlamda değiştirecek, çalışma barışını bozacak, öğretmenler arasına rekabet tohumu ekecek bu planın, öğretmenliği yüceltmek gibi bir rotası yok” diye konuştu. Özbay öğretmenlerin, iktidarın tek başına belirlediği kriterlerle yeniden sınıflandırılmasının ve ona göre ücretlendirilmesinin değil, meslekteki kıdeme göre ücretlerinin artırılmasının gerektiğine işaret etti.