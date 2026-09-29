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Erdoğan talimat vermişti… DDK Başkanı Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldığı iddia edildi

Erdoğan talimat vermişti… DDK Başkanı Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldığı iddia edildi

29.09.2026 23:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan talimat vermişti… DDK Başkanı Tanrıkulu’nun Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldığı iddia edildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu’nun, Borsa İstanbul’daki görevinden ayrıldığı iddia edildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sermaye piyasalarındaki yatırım fonu işlemlerinin incelenmesi için Devlet Denetleme Kurulu’nu (DDK) görevlendirmesinin ardından, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu Borsa İstanbul’daki görevlerinden ayrıldığı iddia edildi. Resmi bir açıklama henüz yapılmazken, istifa kararı medyaya yansıdı. 

DEVLET DENETLEME KURULU GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Sermaye piyasalarında bazı yatırım fonlarında yaşanan krizin ardından denetim süreci genişletilmişti.

Erdoğan, gelişmelerin denetimi için Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi.

Denetim sürecinin devredilmesinin ardından DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yürüttüğü görevlerinden ayrıldı.

"BAĞIMSIZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK AMACIYLA"

Edinilen bilgilere göre Tanrıkulu'nun bu kararı, süreci bağımsız bir şekilde yürütmek amacıyla aldığı öğrenildi.

Tanrıkulu'nun ayrılık gerekçesi, “süreci tam bir tarafsızlık ve bağımsızlıkla yürütmek ve kamuoyunda herhangi bir farklı değerlendirmeye mahal vermemek” şeklinde aktarıldı.

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