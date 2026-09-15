Erdoğan ‘toplu açılışları’ artırdı, seçim söylemleri çoğaldı: 'İmajları tükendi, biz seçime hazırız'

Seçimlerin ne zaman yapılacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde “toplu açılış törenleri” nedeniyle yaptığı il gezilerini artırdı. Memleketi Rize’de “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum” diyen Erdoğan’ın geçen hafta basket oynadığı bir videonun servis edilmesi de dikkat çekti.

Erdoğan’ın katıldığı bu açılış programlarında seçim dönemlerinde çok sık yaptığı gibi geçmişten örnek vererek “SSK’lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa” gibi ifadeler kullanması, akıllara “Erken bir seçim olur mu?” sorusunu getirdi.

‘MUHALEFET KAVGALI’ SÖYLEMİNİ KULLANIYOR

YENİ Parti kurmayları, bu soru karşısında “Türkiye’de her gün ağırlaşan koşulları sandık çözer. Biz hemen gelecek bir sandığa hazırız” yanıtını verdi. Buna karşın “Yapılacak seçim göstermelik olmamalı” vurgusunu yapan kurmaylar belediye transferlerine, başta Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluğu olmak üzere seçilmiş başkanların tutuklanmasına ve Üsküdar’da yapılan gibi uygulamalara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezi programlarında kullandığı “Muhalefetin aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz” söylemine dikkat çeken partililer “Transferlerle, operasyonlarla kendilerine makyajlamalar yapmaya; algı yaratmaya çalışıyorlar. Tükenmiş bir imajları var. Ancak insanlar muhalefete darbe yapanın, iktidar olma adayı olan ana muhalefete butlan atayanın bizzat iktidar olduğunu biliyor. Türkiye’de serbest bir seçim olmalı. Seçilmişlerin tutuklu olmadığı, serbest bir yarışın olduğu bir seçim. Her şeye rağmen biz seçimi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HER DURUMA PLANIMIZ VAR’

YENİ Parti’nin şu anda devam eden saha çalışmalarından örnek veren vekilleri ise “Erdoğan iki kurdele keserek milletin gönlünü kazanamaz. Getirsin sandığı durumu görsün. Sokakta Erdoğan’ın ekonomik krizi çözeceğine dair bir beklenti yok. Bugün okullar açıldı, insanlarla konuşuyoruz; çocuğunun okul parasını, kıyafet giderini, çanta masrafını ne kadar zor ödediğini anlatıyor. 20 bin lirayı aşan okul masrafları anlatıyorlar. Erdoğan kurdele keseceğine insanlarla konuşsun” dedi.

Baskın bir seçim durumunda YENİ Parti’nin seçime sokulmaması gibi senaryolarla ilgili de konuşan vekiller “Her türlü tuzağa göre planımızı yapıyoruz. Her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Bunları yenecek planlarımız var. Millet bizimle olduğu sürece kimse milletin önünde duramaz” değerlendirmesini yaptı.