Erdoğan'a kriz yok: 'Gizli' harcamalarına engel olmadı

16 Mart 2022 Çarşamba, 10:30

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, şubat ayında tüm kamunun faiz gideri, 10 milyon asgari ücretlinin maaşını geride bıraktı. Ocak ayında 14 milyar 231 milyon 395 bin TL olan faiz giderlerinin toplamı, geçen ay 43 milyar 669 milyon 438 bin TL'ye çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, İslami borçlanma enstrümanları arasında yer alan “Kira sertifikası gideri”nde de büyük artış ortaya çıktı. Ocak’ta 540 milyon TL olan sertifika gideri için şubat’ta 3 milyar 100 TL'ye çıktı.

ERDOĞAN’IN ÖRTÜLÜ HARCAMASI

Ekonomik darboğaz, Cumhurbaşkanı’nın “gizli” harcamalarına da engel olmadı. Yalnızca Erdoğan tarafından kullanılan, hesabı sorulamayan ve halk arasında “örtülü ödenek” olarak adlandırılan harcama kaleminden, ocak ayına göre üç katı daha fazla harcama yapıldı. Erdoğan’ın örtülü harcaması, şubatta 169 milyon TL oldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri hareketinin başladığı geçen ay, iktidarın savunma harcamalarında da artış yaşandı. Ocakta 175 milyon TL harcanan "Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Gideri" geçen ay 405 milyon 257 bin TL oldu. Geçen ay silah ve teçhizat alımı için 145 milyon TL, teçhizatların bakım giderleri için de 123 milyon TL harcandı.

MÜTEAHHİTLERE SERVET ÖDENDİ

AKP döneminde zengin edilen müteahhitlere, geçen ay da “servet” ödendi. Ocakta 700 milyon TL ödeme yapılan “Müteahhitlik gideri” için şubat ayında devletin kasasından 1 milyar 746 milyon TL çıktı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nı yetkilendirerek kamunun sahip olduğu taşınır ve taşınmazları bir bir elinden çıkaran AKP’nin bu uygulamasının sonucunda kasadan yüz milyonlarca TL’lik kira ödemesi çıktı. Taşıt, bina, uçak, gemi, lojman, servis kiralama giderleri adı altında şubat ayında 400 milyon TL, özel kişi ve kurumlara gitti.

BOTAŞ’A TEK BAŞINA 14 MİLYAR 660 MİLYON TL BORÇ



Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, şubat ayında çok sayıda kamu kurumu, Hazine’ye borçlandı. Geçen ay dağıtılan toplam borç miktarı, 20 milyar 201 milyon 891 bin TL oldu. Bakanlığın verilerine göre, özelleştirme iddialarının merkezinde yer alan BOTAŞ’a tek başına 14 milyar 660 milyon TL borç verildi. TCDD’ye 1 milyar 760 milyon TL, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 400 milyon TL, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na 140 milyon TL, TÜRKŞEKER’e 480 milyon TL borç verildi.