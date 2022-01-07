Erdoğan’dan Kazakistan için liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

07 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinde, dost ve kardeş Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin Kazakistan ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. Kazakistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını ve gerginliğin kısa sürede sona ermesini temenni eden Erdoğan, Kazakistan halkının karşılıklı güven ve diyalog çerçevesinde sorunları aşacağına inandığını bildirdi. Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye’nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

"KATKIYA HAZIRIZ"

AKP Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan’da yaşamın normale dönmesi konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını bildirdi. Kazakistan’da yaşanan olayların, ülkenin barış ve istikrarına zarar vermeyecek şekilde sonlanmasını beklediklerini söyleyen Yıldırım, “Türk Devletleri Teşkilatı Aksakalları olarak kardeş Kazakistan ile güçlü dayanışmamızı belirtmek isteriz. Ülkede hayatın normale dönmesi hususunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu belirtir, olaylarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz” ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimiz. Kazakistan halkı büyük bir halk. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahip. Can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir” dedi.

Türk Hava Yolları ise Kazakistan’a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak’a kadar iptal etti.