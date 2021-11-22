Erdoğan'ın enflasyon açıklamasına CHP'den ilk tepki
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı enflasyon açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak sert tepki gösterdi. Öztrak, "Hatada ısrar artık hata değildir. Ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır. Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası faiz ve yaşanan enflasyon artışı hakkında konuştu.
Konuşmasında isim vermeden CHP'yi eleştiren Erdoğan "Çok partili siyasi hayata geçişimizden sonra milli iradenin üstünlüğünü tanımak yerine tek parti faşizmini destekleyen her zaman olmuştur. Milletimize ağır maliyetler yükleyen bu sistemin ekonomik zorlukları da vardır. Son 19 yıldaki güçlü siyasi idare, bu mücadeleyi verebilecek dirayete azme kavuştuk" dedi.
Erdoğan, açıklamalarının devamında "Öncelikle sorunun adını doğru koymamız gerekir. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan artışlar istihdamı yatırımı etkilemez" ifadelerini kullandı.
CHP'DEN İLK TEPKİ
Erdoğan'ın açıklamalarına CHP'den ilk tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.
"Hatada ısrar artık hata değildir" diyen Öztrak, Erdoğan'ın açıklamaları için "Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur" dedi.
Öztrak, açıklamasını "Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir. Şu anda ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır. Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur" şeklinde sürdürdü.
Hatada ısrar artık hata değildir.— Faik Öztrak (@faikoztrak) November 22, 2021
Aklın gerçeklikle bağının kopması çok ciddi bir sorundur.
Artık sorun; yalan, yanlış ekonomik sloganlar uydurmanın ötesindedir.
Şu anda ülkemizde genele yayılmış sürekli fiyat artışı vardır.
Bunun adı da dünyanın her yerinde enflasyondur. pic.twitter.com/Z8jzTZ14vZ
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