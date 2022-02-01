Erdoğan'ın eski doktoru Çömez AKP'lileri işaret etti: 'Acıyorum'

01 Şubat 2022 Salı, 09:57

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz geçen gün görevden alındı. Poyraz, 11 maaş aldığı, çeşitli şirketlerden aylık 150 bin TL geliri olduğu iddialarıyla gündemdeydi.

Poyraz'ın görevden alınmasıyla ilgili eski AKP Balıkesir Milletvekili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru, özel kalem müdürü ve danışmanı Turhan Çömez, açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den Mert Öz'e konuşan Çömez, "Fahrettin Poyraz'ın parti içinde ağırlığı yoktur. Görevden alınmasının önemli bir siyasi yansıması olmaz. Görevden alınmanın aldığı maaş sayısı ya da miktarı ile ilgisi de yok bana göre. Basit bir denge ya da denklem değişikliğidir bu. Partide ve sarayda bol maaşlı o kadar insan var ki, konu maaşla ilgili olsa onlarla ilgili de bir tasarruf yapılırdı" dedi.

"BU KADAR PARAYI ÖMRÜNDE GÖRMEYEN İNSANLAR VAR"

Milletvekilliği döneminde "1 hafta çalışıp 3 aylık maaş alamam" diyerek maaşını iade etmesini de anlatan Turhan Çömez, şunları söyledi:

"Bu kadar parayı ömrü boyunca bir arada göremeyen milyonlar var bu ülkede. Nasıl harcayabilirdim bu parayı? Yasaldı ama ahlaki değildi bana göre. Vekillik dönemim bitince tekrar görevime dönmek istedim hastanemde doktorluk yapmak istedim, izin vermediler."

"AÇ KALDIĞIM GÜNLER OLDU"

"Ardından malum kumpas süreci başladı. Zulümler, ahlaksız saldırılar, acımasız infazlar. Aç kaldığım günler oldu Londra'da. Kalacak yerim olmadı. Cezaevlerinde kaldım. Hiç pişman olmadım siyasi duruşumdan. Her şeye yeniden başladım."

"ÜZÜLÜYORUM VE ACIYORUM"

Doktorluk mesleğini devam ettirdiğini belirten Çömez, “Fahrettin Poyraz'ın aldığı 11 maaştan fazlasını verdi benim bu ülkedeki mücadelem, sabrım ve çabam” diye konuştu.

Çok sayıda danışmanın ve AKP'lilerin çoklu maaş almalarına tepki gösteren Çömez, “İnsanın onuruyla, alın teriyle, emeği ile, çabası ile, hak yemeden ve helalinden para kazanması ne kadar huzurlu ve onurlu. Üzülüyorum ve acıyorum hak etmedikleri maaşları alan eski yol arkadaşlarıma. Millet açken, 3 kuruş ucuz olsun diye saatlerce ekmek kuyruğunda beklerken, çocuklar evde üşürken, gençler yurt bulamazken bol maaş iştahı hiç bitmeyenler yastığa basını nasıl koyuyor acaba gece?” ifadelerini kullandı.

Turhan Çömez, 22. dönemde milletvekilliği yaptığı dönemde, 3 aylık dönem maaşının seçimden bir hafta önce yatırılması nedeniyle 1 hafta çalışarak 3 aylık maaş almayı reddetmişti. Çömez, Meclis Başkanlığı'na dilekçe vererek maaşının 2 ay 3 haftalık bölümünün kesilmesini istemişti.