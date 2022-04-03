Erdoğan'ın 'gezin' çıkışına tepki: Gençler gezmek değil iş peşinde

03 Nisan 2022 Pazar, 02:00

Türkiye’de iş bulamayan ve ekonomik krizle mücadele ederek hâlâ ailesinden harçlık alan gençlere Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alay eder gibi dünyayı gezip görme çağrısı geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın” dedi. Cumhurbaşkanı’nın çağrısı iş bulamayan, ekonomik sıkıntı çeken gençler arasında tepki çekti. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan gençler, “Karnımız aç, ailemizden harçlık alıyoruz. Daha kendi ilimizi gezme imkânı bulamamışız. Uçak, pasaport, vize hayal, otobüse zor biniyoruz” dedi.

İŞTE FATURA

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yurtdışına gidebilmek için gerekli olan en düşük bütçeyi hesaplayan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ihtiyaçları tek tek sıraladı.

Karabat’ın yurtdışında gezmek için paylaştığı bütçe şu şekilde: Pasaport defteri 225 TL, 10 yıllık pasaport 1.478 TL, Schengen vizesi 80 Avro, vize başvuru ücreti 400 TL, çıkış harcı 150 TL, gidiş-dönüş uçak 4.000 TL, üç günlük ucuz otel 150 Avro, cep harçlığı 150 Avro. Toplam: 12 bin 300 TL

TÜİK’in 23 Mart’ta açıkladığı işsizlik verilerine göre, “atıl işgücü” olarak tanımlanan ve potansiyel işgücünün de hesaba katıldığı işsizlik oranı yüzde 24.4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2.3 puan azalarak yüzde 22.6 oldu.

Pronto Tur Genel Müdürü Ali Onar, “Gençlerin yurtdışına seyahat etmesi bu dolar bazında imkânsız gibi. Bizim paket turları alanların ortalama yaşı 40 ve üzerinde” dedi.