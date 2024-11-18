Ereğli’de feci kaza: Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

Ereğli’de feci kaza: Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:32

Feci kaza, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.H. (48) İdaresindeki 42 AAH 175 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.A.’ya (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ş.A. yere savrularak yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya

İlgili Haberler

Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
Konya'da ticari taksi direğe çarptı: 3 yaralı

Konya'da ticari taksi direğe çarptı: 3 yaralı
Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Konya'da polis minibüsü kazaya karıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler