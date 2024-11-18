Ereğli’de feci kaza: Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Konya’nın Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.
Feci kaza, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ö.H. (48) İdaresindeki 42 AAH 175 plakalı hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ş.A.’ya (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ş.A. yere savrularak yaralandı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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