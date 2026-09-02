Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne’den Mersin’e seyir halindeyken Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı. Batıkta sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Üstel, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurdu. Peki, Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

ERHAN ARIKLI KİMDİR?

Erhan Arıklı 1962 yılında Ardahan'da dünyaya gelmiştir.

2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimine Yeniden Doğuş Partisinin adayı olarak katılmıştır.

23 Ocak 2022 Seçimlerinden sonra kurulan UBP+DP+YDP Koalisyon Hükûmetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başlamıştı.

ERHAN ARIKLI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Girne'deki gemi faciası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

KKTC'DE YDP HÜKÜMETTEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı aldı