Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

2.09.2026 22:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıkladı. Peki, Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne’den Mersin’e seyir halindeyken Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı. Batıkta sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirten Üstel, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın görevden alındığını duyurdu. Peki, Erhan Arıklı kimdir, kaç yaşında, nereli? KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı neden görevden alındı?

ERHAN ARIKLI KİMDİR?

Erhan Arıklı 1962 yılında Ardahan'da dünyaya gelmiştir.

2020 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı seçimine Yeniden Doğuş Partisinin adayı olarak katılmıştır.

23 Ocak 2022 Seçimlerinden sonra kurulan UBP+DP+YDP Koalisyon Hükûmetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başlamıştı.

ERHAN ARIKLI NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Girne'deki gemi faciası sonrası KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı.

KKTC'DE YDP HÜKÜMETTEN ÇEKİLİYOR

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP) hükümetten çekilme kararı aldı

İlgili Konular: #Girne #Erhan Arıklı #KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı

İlgili Haberler

Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?
Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti? Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Yeni Yol Partisi'nden istifa etti. Bağımsız milletvekili sayısı 11'e yükseldi. Peki, Cemalettin Kani Torun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Yol Partisi Milletvekili Cemalettin Kani Torun neden istifa etti?
Coşkun Yılmaz kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Coşkun Yılmaz kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı. Peki, Coşkun Yılmaz kimdir? Yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Mehmet Koçyiğit kimdir? Yeni BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit'in hayatı ve kariyeri...
Mehmet Koçyiğit kimdir? Yeni BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit'in hayatı ve kariyeri... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Mehmet Koçyiğit getirildi. Peki, Mehmet Koçyiğit kimdir? Yeni BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit'in hayatı ve kariyeri...
Mehdi Zana kimdir? Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana neden öldü?
Mehdi Zana kimdir? Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana neden öldü? Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana, KOAH nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Mehdi Zana kimdir? Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana neden öldü?