Erhan Çelik hakkında savcılığa başvurmuştu: Özlem Gültekin hayatını kaybetti

Haber spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasında olduğu eşi Op. Dr. Özlem Gültekin’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gültekin’in vefatı, sahibi olduğu kliniğin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada, cenazenin 14 Ağustos 2026’da ikindi namazının ardından Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nden kaldırılacağı ve Örnekköy Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

ŞİDDET İDDİALARIYLA SAVCILIĞA BAŞVURMUŞTU

Erhan Çelik ile Özlem Gültekin 2019 yılında evlenmiş, çiftin 2020 yılında Ali Boran isimli çocukları dünyaya gelmişti.

Özlem Gültekin, 2025 yılının aralık ayında boşanma sürecindeki eşi Erhan Çelik hakkında “fiziksel ve psikolojik şiddet” iddialarıyla savcılığa başvurmuştu.

Gültekin, Çelik’in saçını çektiğini, başını aracın camına vurduğunu ve kendisini tehdit ettiğini öne sürmüştü.

SAVCILIK HAPİS CEZASI İSTEMİŞTİ

Soruşturmanın ardından Erhan Çelik hakkında “kadına karşı tehdit” ve “kadına karşı basit yaralama” suçlarından 2 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Çelik ise duruşmada suçlamaları kabul etmemiş ve dosyaya sunulan dijital materyallerin bilirkişi tarafından incelenmesini istemişti.

ÇELİK SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Şiddet iddialarına ilişkin görüntülerin basına yansımasının ardından Erhan Çelik sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Çelik, görüntülerin bağlamından koparıldığını öne sürerek kendisine ait herhangi bir şiddet eylemi bulunmadığını savunmuştu.