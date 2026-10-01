Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erişim engellerini duyuran EngelliWeb adresine de erişim engeli getirildi

Erişim engellerini duyuran EngelliWeb adresine de erişim engeli getirildi

1.10.2026 16:18:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erişim engellerini duyuran EngelliWeb adresine de erişim engeli getirildi

İfade Özgürlüğü Derneği'nin internetteki erişim engellemelerini takip eden projesi EngelliWeb'in X hesabı Türkiye'de erişime engellendi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'de sosyal medya platformları ve internet sitelerine yönelik uygulanan erişim engeli kararlarına bir yenisi eklendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (@ifadeorgtr) internetteki engellemeleri izleyen ve belgeleyen "EngelliWeb" projesinin X (Twitter) hesabı erişime engellendi.

Söz konusu hesabın henüz X platformu tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadığı belirtildi.

İnternet ortamındaki kısıtlama kararları yalnızca haber ve takip platformlarıyla sınırlı kalmadı.

T24 VE "AİLEM GÜVENDE" SORUŞTURMASI

Erişim engeli kararlarından etkilenen kurumlar arasında T24 internet sitesi ve sosyal medya hesapları da yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında harekete geçilmişti. Son bir yılda yayımladığı 118 içeriğin “LGBT propagandası” niteliğinde olduğu öne sürülen T24'e, Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.

HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

FON KRİZİ PAYLAŞIMLARINA ERİŞİM ENGELİ

Erişim kısıtlamaları Türkiye’nin gündemine oturan fon skandalına da yansımış, yaşanan krizle ilgili paylaşım yapan en az 147 X hesabına erişim engeli getirilmişti.

Daha önce de 24 Eylül tarihinde aynı konu hakkında paylaşım yapan 194 X hesabına erişim engeli getirilmişti.

İlgili Konular: #erişim engeli #EngelliWeb