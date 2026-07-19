Erişim sorunları yaşanıyor: Instagram ve Facebook çöktü mü?

Türkiye’nin birçok ilinden gelen kullanıcı bildirimlerine göre Meta şirketine bağlı sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a erişim sorunları yaşanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları uygulamaların zaman zaman tamamen erişilemez hale geldiğini, bazı kullanıcılar ise içerik akışının yenilenmediğini ve mesajlaşma hizmetlerinde gecikmeler yaşandığını bildiriyor.

META'NIN GENEL SORUNU MU?

Meta şirketine bağlı Facebook ve İnstagram'ın aynı zamanlarda hatalar vermesi şirketin genel bir erişim problemi yaşayabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Sorunun küresel çapta mı yoksa belirli bölgeleri mi etkilediği konusunda ise şu ana kadar net bir bilgi yer almıyor.

Meta, sorunlara ilişkin resmi bir açıklama yayımlamadı.