Erişime engellenen T24'ten hakimliğe ek başvuru

T24’ün internet ve X hesabı, 30 Eylül 2026 günü 'LGBT propagandası' yaptığı suçlamasıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nce erişime engellenmişti.

T24, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, siteye erişimin engellenmesi yönündeki talebini önce reddeden daha sonra itiraz üzerine kabul eden İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararına 1 Ekim Perşembe günü itiraz etmişti.

Beş gündür yaptığı itirazın sonucunu bekleyen T24, dilekçenin ‘ivedilikle değerlendirmeye alınması için’ İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne ek bir başvuru daha yaptı.

T24’ün avukatları Gökhan Tekşen ve Özlem Tekşen tarafından sunulan ek dilekçede 1 Ekim Perşembe günü gönderilen itirazın henüz incelenmediği hatırlatılırken, soruşturmayı yürüten savcılık tarafından “dosyanın beklendiği yönünde bilgi verildiği” belirtildi.

“İTİRAZIN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN FİZİKİ DOSYAYI BEKLEMEYE GEREK YOK”

Dilekçede “5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişimin engellenmesi kararına itirazın değerlendirilmesi için savcılıktan fiziki dosyanın gelişini beklemek gerekmemektedir. Aksine 8/A, ivedi ve istisnai bir koruma tedbiri niteliğindedir. Bu nedenle erişimin engellenmesi kararına karşı yapılan itirazın da etkili ve süratli bir yargısal denetime tabi tutulması şarttır. Anayasa Mahkemesi, 8/A kapsamında erişimin engellenmesi kararlarına karşı itiraz merciinin, müdahalenin ifade ve basın özgürlüğü bakımından gerekli ve ölçülü olup olmadığını etkili ve ivedi biçimde değerlendirmesi gerektiğini kabul etmektedir” denildi.

“TELAFİSİ GÜÇ MAĞDURİYETLER YARATILIYOR”

Dilekçede "Türkiye'nin en büyük bağımsız haber sitesi olan T24'ün itiraz sonuçlanmadığı için hâlâ erişime engelli olmasının basın ve ifade özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu" belirtilirken, “T24 gibi büyük bir haber mecrasının erişime kapalı olduğu her saniye ve gün hem gazete yönünden hem de toplum yönünden telafisi güç mağduriyetler yaratmaktadır. Üstelik savcılık dosyasının daha ne kadar bekleneceği de bilinmemektedir. Erişimin engellenmesi kararına karşı yapılan itiraz için savcılığın dosyasının fiziken beklenmesine gerek olmadığı gibi kaydın UYAP üzerinden dijital olarak hızlıca gönderilmesi de mümkündür” denildi.