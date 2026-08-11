Erkan Baş’tan maden işçilerinin gözaltına alınmasına tepki

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, ücretlerini alamadıkları için eylem yapmak isteyen maden işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Binlerce insanın alın terine çöken patronu bir tek defa gözaltına aldınız mı, ifadesini aldınız mı?" dedi.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işçilerin eylemine ilişkin valilik kararını eleştirdi. Baş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Valiliğin kararını herkes okumalı… 'Ücretlerini alamadıkları iddiasıyla eylem yapacaklarmış, yasakladık!' diye yazmışlar. Ücretlerini alamadıklarını İçişleri Bakanı biliyor, Enerji Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor üstelik Çalışma Bakanlığı bunu resmi olarak rapor haline getirdi! Buna rağmen böyle saçma sapan hukuksuz bir 'karar' alındıysa bu işçi düşmanlığı değildir de nedir? İşte bu hukuksuz kararla işçi arkadaşlarımız gözaltına alındı. Gözaltı aracına binerken bir kardeşimiz şöyle sesleniyordu, basın abluka nedeniyle yoktu ama herkesin duymasını istiyorum; binlerce insanın alınterine çöken, binlerce işçi çocuğunun açlığına sebep olan patronu bir tek defa gözaltına aldınız mı, ifadesini aldınız mı?"